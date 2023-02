Der 20-jährige Angeklagte gibt zu, 2022 einen Mann beim CSD in Münster verprügelt zu haben. Malte C. starb später. Foto: dpa/Carsten Linnhoff up-down up-down Persönlichkeitsstörung statt Homophobie? Prozess um gewaltsamen Tod beim CSD in Münster: Angeklagter räumt Vorwürfe ein Von dpa | 13.02.2023, 15:58 Uhr

Ein 20-Jähriger soll dafür verantwortlich sein, dass Malte C. gestorben ist. 2022 habe er ihn auf dem CSD in Münster so stark geschlagen, dass er später den Verletzungen erlag. Im Prozess räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein. Homophob sei er aber nicht.