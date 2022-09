Elon Musk hat bereits auf den Protest reagiert - und erntet Zorn aus Norwegen. Foto: imago images/Political-Moments up-down up-down Elon Musk provoziert Skurriler Protest: Tesla-Fahrer in Norwegen gehen in den Hungerstreik Von Kim Patrick von Harling | 05.09.2022, 12:15 Uhr

In Norwegen sind Tesla-Fahrzeuge besonders beliebt. Doch nun staut sich bei den E-Auto-Besitzern Frust an. Aus Protest kündigen sie einen Hungerstreik an – darum geht es.