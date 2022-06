Prinzessin Märtha Louise hat sich verlobt - mit dem US-Schamanen Durek Verrett. FOTO: DPA/STIAN LYSBERG SOLUM Norwegisches Königshaus Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett sind verlobt Von André Anwar | 11.06.2022, 08:00 Uhr

Aufruhr in Norwegen: Prinzessin Märtha Louse will den US-Schamanen Durek Verrett heiraten. Beide standen immer wieder in der Kritik wegen esoterischer Heilmethoden, Kommunikation mit Toten und anderer Geschäftsideen.