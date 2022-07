Prinz Harry (2.v.l), Herzog von Sussex, und seine Ehefrau Meghan Markle (l), Herzogin von Sussex, treffen im Hauptquartier der Vereinten Nationen zur jährlichen Feier des Internationalen Nelson-Mandela-Tages ein. Foto: John Minchillo/AP/dpa FOTO: John Minchillo up-down up-down UN-Veranstaltung Prinz Harry hält Ansprache zu Mandela-Andenken Von dpa | 18.07.2022, 17:40 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Gedenkveranstaltung an Nelson Mandela wieder in New York statt. Der Freiheitskämpfer habe für die Werte gekämpft, die heute in Gefahr geraten, betont Prinz Harry.