Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, lässt sich am Strand von Dornumersiel mit Gästen fotografieren. Foto: Lars Klemmer/dpa FOTO: Lars Klemmer Tourismus Praktikant auf Zeit: Weil hilft an Nordsee-Campingplatz mit Von dpa | 15.06.2022, 18:09 Uhr

Mit Sonnenbrille und lockerem Polo-Hemd hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch auf einem Campingplatzbetrieb in Dornumersiel an der Nordseeküste in Ostfriesland mit angepackt. Bei seinem Besuch räumte der SPD-Politiker Regale ein, nahm hinter der Rezeption Platz und vermietete einen Strandkorb an zwei Urlauberinnen - vier Stunden lang half er mit. Weil lobte die positiven Kontakte zu den Menschen. „Bei so schönem Wetter war das gar nicht anders zu erwarten“, sagte er.