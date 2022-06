dpatopbilder - Popstar Billie Eilish singt auf der Bühne. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker Musik Popstar Billie Eilish spielt Akustik-Konzert in Bonn Von dpa | 01.06.2022, 22:41 Uhr

US-Popstar Billie Eilish („Bad Guy“) hat ein besonderes Akustik-Konzert in Deutschland gespielt. Die 20-Jährige trat am Mittwochabend in Bonn zusammen mit ihrem Bruder Finneas auf und präsentierte in eher intimer Atmosphäre unter anderem Songs aus ihrem immens erfolgreichen Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das sie zum weltweiten Superstar gemacht hatte. Trotz der auf das Wesentliche reduzierten Bühnen-Show schrien viele der rund 2000 Zuschauer der Künstlerin aus Los Angeles ihre Freude nur so entgegen. „Ich bin so froh, euch zu sehen“, sagte Eilish.