Kunst Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg gestorben Von dpa | 18.07.2022, 19:01 Uhr

Der Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg ist tot. Oldenburg sei am Montag im Alter von 93 Jahren in New York gestorben, sagte eine Sprecherin der Pace-Galerie der Deutschen Presse-Agentur in New York.