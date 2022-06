Am Donnerstagmorgen hat es in mehreren Bundesländern Razzien gegeben. FOTO: dpa/Philipp von Ditfurth (Symbolbild) Unter anderem in Schleswig-Holstein Drogen, Waffen, Geldwäsche: Polizei durchsucht Wohnräume in mehreren Bundesländern Von dpa | 16.06.2022, 10:28 Uhr

Am Donnerstagmorgen haben hunderte Polizisten in Schleswig-Holstein, Berlin und Thüringen zahlreiche Geschäfts- und Wohnräume durchsucht. Der Tatverdacht: Drogen, Waffen und Geldwäsche in der rechten Szene.