Schauspielerin Piper Laurie mit 91 Jahren gestorben Von dpa | 15.10.2023, 10:23 Uhr | Update vor 12 Min. Schauspielerin Piper Laurie gestorben Foto: John Lent/AP up-down up-down

Trauer in Hollywood: Piper Laurie ist in Los Angeles gestorben. Die Schauspielerin war dreimal für den Oscar nominiert und spielte in David Lynchs Serie „Twin Peaks“ mit.