Gemeinsam mit zwei Wissenschaftlern Forscher in Bayern erhält Physik-Nobelpreis – wofür Ferenc Krausz ausgezeichnet wird Von dpa | 03.10.2023, 11:58 Uhr | Update vor 24 Min. Die Träger des Physik-Nobelpreises stehen fest. Foto: dpa/TT News Agency/AP/Anders Wiklund

Der ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krausz vom Max-Plank-Institut in München ist unter den drei diesjährigen Trägern des Physik-Nobelpreises. Das gab die Akademie am Dienstag in Stockholm bekannt.