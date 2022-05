Sankt Peter Ording ist ein beliebtes Ziel für Strandurlaub an der Nordsee. FOTO: imago-images/Eibner Von Nordsee bis Mittelmeer Urlaub über Pfingsten: Wohin lohnt sich ein Ausflug ans Meer? Von Laurenz Blume | 17.05.2022, 07:38 Uhr

Himmelfahrt und Pfingsten stehen bevor und damit in vielen Bundesländern einige freie Tage. An diesen Orten in Norddeutschland und rund ums Mittelmeer können Sie mit Sonne und warmen Wassertemperaturen rechnen.