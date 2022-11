Sankt Martin Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Fest Pferd krank: Sankt Martin reitet in Essen auf Motorrad Von dpa | 14.11.2022, 18:46 Uhr

Was macht man, wenn das Pferd für den Martinszug krank ist? Auf ein „Ersatzpferd“ umsatteln. In Essen kam die Alternative mit vier Rädern gut an.