Rund 600 bis 800 Jahre alt soll der Mumienfund in Peru Berichten zufolge sein. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Kurioser Fund in Peru „Spirituelle Freundin“: Mann lebt mit 800 Jahre alter Mumie zusammen Von Pia Hinrichs | 02.03.2023, 14:00 Uhr

Die Polizei in Peru macht sicherlich nicht häufig schockierende Entdeckungen wie diese: In der Tiefkühlbox eines Mannes hat sie eine rund 600 bis 800 Jahre alte Mumie gefunden. Was es mit diesem Fund auf sich hat.