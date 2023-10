Die Animationsserie „Paw Patrol“ handelt von mutigen Hunden, die sowohl Menschen als auch anderen Tieren bei ihren alltäglichen Problemen helfen. Seit gut zehn Jahren erfreuen sich die Episoden bei Kindern großer Beliebtheit. In diesem Jahr folgte bereits der zweite Kinofilm, den sich in den ersten Wochen mehr als 70.000 Menschen in Deutschland ansahen.

Weinend und vor Angst erstarrt

Auch in einem Kino in Aachen freuten sich viele Kinder am vergangenen Sonntag darauf, ihre tierischen Helden auf der großen Leinwand sehen zu können. Wie gewohnt liefen vor der Vorstellung noch die Trailer für andere Kinofilme – doch die Auswahl stellte sich schnell als ungeeignet für kleine Kinder heraus.

Denn was die Kleinen zu sehen bekamen waren Ausschnitte aus den Horrorfilmen „Saw“ und „Der Exorzist: Bekenntnis“. Die beiden Streifen sind erst ab zwölf beziehungsweise 18 Jahren freigegeben.

Gegenüber der „Bild“ erzählte eine Mutter, die die Vorstellung gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn besucht hatte, von chaotischen Szenen im Kinosaal. „Es war sowas von schockierend.“ Kinder hätten angefangen zu weinen oder seien vor Angst erstarrt. Angestellte hätten sich noch im Saal für den Vorfall entschuldigt und Freikarten verteilt.

In einem Statement erklärte der Kinobetreiber zudem: „Richtig ist, dass durch höchst ungewöhnliche Verkettung technischer Fehler kombiniert mit menschlichem Versagen mehrere Trailer mit der FSK 12 gezeigt wurden.“ Noch am selben Tag sei der Fehler identifiziert und behoben worden. Dem Kino sei bewusst, „wie wichtig es für unsere Gäste ist, dass sich alle gut aufgehoben und auch sicher bei uns fühlen können“.