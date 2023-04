Ausstellung in Paris widmet sich Musik im KZ Foto: Michael Evers/dpa up-down up-down Geschichte Pariser Ausstellung widmet sich Musik im KZ Von dpa | 19.04.2023, 18:13 Uhr

In Konzentrationslagern haben die Nazis Häftlinge zum Musizieren in Lagerkapellen gezwungen. Selbst Hinrichtungen wurden musikalisch begleitet. Heimlich spielten die Insassen auch ihre eigene Musik. An einem Ort aber blieb es still.