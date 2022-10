Paris Hilton hat der „New York Times“ geschildert, wie sie im Internat sexuell missbraucht wurde. Foto: dpa/Willy Sanjuan up-down up-down Angebliche Untersuchungen „Sie haben mir die Kindheit gestohlen“: Paris Hilton als Schülerin sexuell missbraucht Von dpa | 12.10.2022, 10:04 Uhr

In ihrer Dokumentation „This is Paris“ hat US-Realitystar und Model Paris Hilton 2020 bereits über Missbrauchserfahrungen gesprochen. Nun hat sie in der „New York Times“ darüber gesprochen, im Internat sexuell misshandelt worden zu sein. Das sind ihre Anschuldigungen.