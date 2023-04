Kurz vor Ostern wuchs weltweit die Sorge um den 86-jährigen Papst Franziskus. Foto: dpa/ZUMA Press Wire up-down up-down Oster-Gottesdienste nicht gefährdet „Ich lebe noch“: Papst Franziskus aus Krankenhaus entlassen Von dpa | 01.04.2023, 09:24 Uhr | Update vor 5 Min.

Nachdem Papst Franziskus am Mittwoch in Rom ins Krankenhaus eingeliefert wurde, machten sich Gläubige weltweit Sorgen um das Kirchenoberhaupt. Nach drei Tagen in Behandlung ist der Papst aus dem Krankenhaus entlassen worden.