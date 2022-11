Papst Franziskus zu Besuch in Asti Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa up-down up-down Kirche Papst betet für Tote des Wohnungsbrandes im Gazastreifen Von dpa | 20.11.2022, 13:34 Uhr

Papst Franziskus hat am Sonntag der Opfer eines Brandes in einem Flüchtlingslager in Gaza gedacht. 21 Menschen waren dabei getötet worden.