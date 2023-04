ZIvilisten beim Panzerfahren in Brandenburg Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down Panzerschulen für Jedermann Panzerfahren als makabrer Freizeitspaß in Zeiten des Krieges Von dpa | 21.04.2023, 09:30 Uhr | Update vor 13 Min.

Panzer sind seit dem Krieg in der Ukraine ein viel diskutiertes Thema. In Panzerschulen für Jedermann können auch Laien einen Stahlkoloss lenken oder auf ihm mitfahren. Doch nicht alle Anbieter machen in Zeiten des Krieges weiter.