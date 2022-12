Gemüse Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Ernährung Özdemir will mehr gesunde Mahlzeiten in Kantinen und Mensen Von dpa | 21.12.2022, 18:05 Uhr

Was gibt's heute in der Kantine: Schnitzel mit Pommes oder bald häufiger Gemüse und Salat? Die Bundesregierung will den Boden dafür bereiten, dass Millionen Menschen gesünder essen. Wie soll das gehen?