Feuer im Nationalpark Böhmische Schweiz FOTO: Robert Michael up-down up-down Hitzewelle in Europa Ostdeutschland brennt: Wie steht es um die Waldbrände in Europa? Von dpa | 26.07.2022, 07:12 Uhr

In Deutschland brennt es immer wieder: In der Nacht zu Dienstag etwa in Brandenburg und Sachsen. Wie ist die Lage?