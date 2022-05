Die Geburt ihrer zweiten Tochter hat eine Mutter aus Osnabrück psychisch so stark belastet, dass sie regelmäßig zur Psychiaterin gehen und Medikamente nehmen muss. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Monkey Business 2 Posttraumatische Belastungsstörung Norddeutsche verklagt Klinik nach der Geburt ihrer Tochter Von Cornelia Achenbach | 02.05.2022, 12:02 Uhr

Als Kathrin W. vor gut zwei Jahren schwanger wurde, freute sie sich auf die Geburt. Die Entbindung ihrer ersten Tochter hatte sie in schöner Erinnerung; das Wochenbett verlief komplikationslos, und in ihrer Rolle als Mutter ging sie voll auf. Doch was die 27-Jährige bei der Geburt ihres zweiten Kindes erlebte, war für sie so traumatisch, dass sie beschloss, das Krankenhaus auf Schadensersatz zu verklagen.