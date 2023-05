Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen auf dem Gehweg fahren. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa up-down up-down „Verkehrsrechtlich keine Vorfahrt gehabt“ Achtjähriger auf Gehweg angefahren – und er soll schuld sein? Von Jörg Sanders | 03.05.2023, 14:11 Uhr

Ein Autofahrer fährt in Osnabrück einen achtjährigen Radfahrer auf dem Gehweg an. Verkehrsrechtlich habe der Junge keine Vorfahrt gehabt, hieß es von der Polizei am Freitag. Ist das so?