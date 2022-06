Bei einem Anschlag auf eine Schwulen-Bar in der norwegischen Hauptstadt Oslo waren zwei Menschen ums Leben gekommen. FOTO: dpa/AP/Sergei Grits up-down up-down Sicherheitsbedenken der Polizei Nach Terroranschlag: Solidaritätsbekundung in Oslo abgesagt Von dpa | 27.06.2022, 18:32 Uhr

Am Wochenende war ein mutmaßlicher Islamist in eine Osloer Schwulen-Bar eingedrungen und hatte dabei zwei Menschen getötet. Eine für Montag angekündigte Solidaritätsbekundung in der norwegischen Hauptstadt wurde jetzt kurzfristig abgesagt – aus Sicherheitsgründen.