Wer ein Fan von seltenen Naturphänomenen ist, der sollte im Oktober öfter mal gen Himmel schauen. Denn mit einer Sonnenfinsternis, einer Mondfinsternis und Sternschnuppen-Nächten hat der Monat einiges zu bieten.

Als Nächstes kommen Sternschnuppen-Begeisterte auf ihre Kosten. Vom 2. Oktober bis 7. November zieht der Orioniden-Meteorstrom vorbei, der uns wieder Sternschnuppen erblicken lässt. Das Maximum wird am 22. Oktober erreicht, dann sind bei gutem Wetter etwa 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.

Eine Übersicht der Sternschnuppen-Phasen im Jahr 2023:

Zeitraum Maximum Maximale Rate pro Stunde Lyriden 14. bis 30. April 23. April 18 Perseiden 17. Juli bis 24. August 13. August 100 Orioniden 2. Oktober bis 7. November 22. Oktober 20-30 Leoniden 6. bis 30. November 18. November 10 bis 15 Geminiden 4. bis 20. Dezember 14. Dezember 150 Ursiden 17. bis 26. Dezember 23. Dezember 10

Europa erwartet Ende Oktober eine Mondfinsternis

Eine Woche später erwartet uns ein weiteres, seltenes Naturereignis: Der Moment, wenn der Mond in den Schatten der Erde wandert, oder kurz: eine Mondfinsternis. Diese findet am 28. Oktober statt.

Grafik: dpa Grafik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dieser Fall tritt im Jahr nur wenige Male auf und ist je nach Stand der Himmelskörper auch nicht von überall zu beobachten. Das macht das Ganze so besonders, wenn es dann doch mal in der Nähe passiert. In diesem Fall haben die Deutschen Glück mit der Position – sofern der Himmel denn weitestgehend wolkenfrei ist.

Die Finsternis beginnt um etwa 20.01 Uhr deutscher Zeit, findet um 22.14 Uhr ihr Maximum und endet kurz nach Mitternacht um 0.26 Uhr. Es handelt sich hierbei allerdings um eine partielle Mondfinsternis: Der Schatten der Erde wird nur den unteren Rand des Mondes bedecken. Dadurch wird der Mond wie angebissen wirken.

Zur Mondfinsternis am 28. Oktober wird es einen Livestream geben:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Sonnenfinsternis vom 14. Oktober im Livestream nachschauen

Mitte Oktober gab es auch schon das Gegenstück zur Mondfinsternis: Eine Sonnenfinsternis – also der Moment, wenn der Mond die Sonne verdeckt. Am Samstag, 14. Oktober, durften sich die Menschen in Teilen der USA sowie in Zentral- und Südamerika über eine ringförmige Sonnenfinsternis freuen. Die Finsternis begann dort um 18.18 Uhr deutscher Zeit und hielt etwa zweieinhalb Stunden an bis 21.45 Uhr.

Grafik: dpa Grafik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Europa war das Phänomen leider nicht mit bloßem Auge zu sehen. Doch dank des Internets war es möglich, die Sonnenfinsternis auch am Bildschirm von zu Hause aus mitzuverfolgen.

Die Nasa-Übertragung der Sonnenfinsternis über Amerika am Samstag, 14. Oktober kann hier nachgeschaut werden:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Eine aus Deutschland beobachtbare partielle Sonnenfinsternis gibt es erst wieder am 29. März 2025 – allerdings wird die Bedeckung der Sonne durch den Mond hier nur schwach ausfallen. Deutlich stärker bedeckt ist die Sonne am 12. August 2026 – dann wird der Mond die Sonne bis zu 90 Prozent überschatten.