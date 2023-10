XXL-Wiesn geht zu Ende Rekordverdächtiges Oktoberfest mit mehr als sieben Millionen Besuchern – aber weniger Bier Von Alexander Barklage | 03.10.2023, 15:03 Uhr Wiesn-Besucher gehen beim 188. Münchner Oktoberfest über das Gelände. Foto: dpa/Peter Kneffek up-down up-down

Durchgehend fantastisches Wetter und zwei Festtage mehr als sonst: Zum Oktoberfest 2023 kamen so viele Menschen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und noch in anderer Hinsicht waren die Tage in München außergewöhnlich.