Oberammergauer im Endspurt zur Passion Von dpa | 04.05.2022, 17:29 Uhr

Vor fast 400 Jahren entstanden aus einem Pest-Gelübde, 2020 gescheitert an Corona: Mit zweijähriger Verzögerung will Oberammergau am 14. Mai die Premiere seiner berühmten Passion feiern. Endspurt.