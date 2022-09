Queen Elizabeth II. und Barack Obama Foto: Lewis Whyld/PA Wire/dpa up-down up-down Besuche als US-Präsident Obama: Queen ließ Töchter in vergoldeter Kutsche herumfahren Von dpa | 19.09.2022, 16:46 Uhr

In einem emotionalen Video auf Twitter erinnert sich Ex-US-Präsident Barack Obama an Momente mit der Queen. Dabei erzählt er von einer Begegnung, die vor allem seinen beiden Töchtern in Erinnerung geblieben sein dürfte.