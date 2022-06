ARCHIV - UKiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer steht vor einem Kiel-Logo im Rathaus. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild FOTO: Carsten Rehder Corona OB erkrankt: Bürgermeisterin vertritt ihn auf Kieler Woche Von dpa | 21.06.2022, 13:32 Uhr

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist in Corona-Isolation und nimmt zunächst keine Termine auf der Kieler Woche mehr wahr. Er habe Erkältungssymptome und ein Corona-Selbsttest am Dienstagmorgen sei positiv gewesen, teilte die Stadt Kiel mit. Das Ergebnis des PCR-Tests stand zunächst noch aus. Kämpfer befindet sich demnach in häuslicher Isolation. Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne) vertritt ihn bei seinen Terminen auf der Kieler Woche.