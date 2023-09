Die Sänger Justin Timberlake (42) und Lance Bass (44) waren nach eigenen Angaben neidisch, als ihre drei NSYNC-Bandkollegen einen Cameo-Auftritt als Jedi-Ritter für den „Star Wars“-Film von 2002 aufnehmen durften. Chris Kirkpatrick (51), JC Chasez (47) und Joey Fatone (46) wurden damals sogar in den Kampf mit dem Laserschwert eingewiesen, wie Chasez in der Interview-Reihe „Hot Ones“ erzählt. Timberlake dazu: „Ich und Lance waren so beleidigt.“



„Aber sie wurden sowieso rausgeschnitten“, fügt Bass in dem Interview hinzu, und Timberlake imitiert sein eigenes schadenfrohes Grinsen von damals. Ein Grund, dass die aufgenommene Szene am Ende doch nicht wie geplant in „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ zu sehen war, sei der Protest einiger „Star Wars“-Fans gewesen.



Fatone sagte, dass er seit langer Zeit versuche, an das aufgenommene Material zu kommen, und schon den Produzenten danach gefragt habe. „Lasst uns bitte das Filmmaterial bekommen“, sagte er, „ich will es sehen!“ Als Cameo-Auftritt wird eine kurze Szene mit einem Star in einem Film oder einer Serie bezeichnet.



Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Boyband, die sich 2002 aufgelöst hatte, nach mehr als 20 Jahren Pause wieder ein gemeinsames Lied aufgenommen hat. „Better Place“ soll am 29. September erscheinen.