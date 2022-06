Glück im Unglück. Es bleib bei der Notlandung bei Sachschaden. FOTO: NWM-TV up-down up-down Flugschüler an Bord Norddeutschland: Cessna nach Notlandung kopfüber im Getreidefeld gelandet Von Rainer Westendorf | 28.06.2022, 12:33 Uhr | Update vor 4 Std.

Am Dienstagmittag ist es in Norddeutschland zu einem Unfall an einem Flugplatz gekommen. Ein Motorflugzeug stürzte ab und überschlug sich. Wie es dazu kam und wie es den Insassen geht.