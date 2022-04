ARCHIV - Morten Harket, Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, lächelt. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild FOTO: Marijan Murat Musik Norwegische Band a-ha startet Deutschlandtour in Hannover Von dpa | 22.04.2022, 13:41 Uhr

Die norwegische Band a-ha startet am 2. Mai mit einem Konzert in Hannover ihre Deutschlandtour. Der zusätzliche Termin sei aufgrund der großen Nachfrage entstanden, sagte ein Sprecher des Veranstalters Hannover Concerts. Die Tour „play hunting high and low live“ war bereits Ende 2019 in Mannheim gestartet und hatte wegen der Pandemie unterbrochen werden müssen. Geplant sind weitere Konzerte in Frankfurt/Main (9. Mai), Berlin (11. Mai), Hamburg (12. Mai), Leipzig (14. Mai) und Köln (15. Mai).