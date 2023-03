Ein Screenshot aus dem Video, in dem eine Förderschülerin verprügelt wurde. Die Täterinnen filmten ihre Tat in Heide. Screenshot: Screenshot up-down up-down Morddrohung gegen Zwölfjährige Noch mehr Mädchen-Gewalt in Heide: Weitere Schülerin verprügelt Von Eckard Gehm | 24.03.2023, 12:47 Uhr

Nach der enthemmten Gewalt gegen eine 13 Jahre alte Förderschülerin in Heide ist der Fall eines weiteren verprügelten Mädchen öffentlich geworden. Zugeschlagen wurde in der Schule. Jetzt kommt Mobbing-Experten Carsten Stahl in die Stadt.