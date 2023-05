Ein Airbus der Fluggesellschaft Asiana Airlines. Foto: imago images/Aviation-Stock up-down up-down Mehrere Menschen im Krankenhaus Noch im Flug: Mann öffnet in Südkorea Notausgangstür von Airbus Von afp | 26.05.2023, 11:15 Uhr

In Südkorea hat ein Flugpassagier für Schrecken gesorgt, weil er im Landeanflug in 200 Metern Höhe die Notausgangstür öffnete. Fluggäste fingen an zu schreien, mehrere wurden ins Krankenhaus gebracht.