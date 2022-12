Nikolauspostamt in St. Nikolaus Foto: Oliver Dietze/dpa up-down up-down Saarland Nikolauspostamt hat 27.000 Kinderbriefe beantwortet Von dpa | 19.12.2022, 10:10 Uhr

Tausende Briefe kommen jedes Jahr in St. Nikolaus an und werden beantwortet. In diesen Jahr schreiben auch viele ukrainische Kinder - für die Antwort an sie gibt sich der Nikolaus besondere Mühe.