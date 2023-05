Beinahe hat ein 51 Jahre alter Mann gefesselt und hilflos eine kalte Nacht im Wald verbringen müssen. Symbolfoto: imago images/McPHOTO up-down up-down Polizei ermittelt Missglücktes Date? Mann nach Fesselspiel hilflos im Wald gefunden Von dpa | 05.05.2023, 19:32 Uhr

Diese Verabredung wird einem Mann aus Nordrhein-Westfalen vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Nachdem er sich mit einer Frau in Niedersachsen getroffen hatte, fand er sich mit einem Mal gefesselt und hilflos in einem Waldstück wieder.