Es läuft bei Nico Santos: Momentan spielt der Sänger („Play With Fire“, „Better“) Dutzende Sommershows, veröffentlichte seine neue Single „Weekend Lover“ und heiratete Anfang des Monats Freundin Aileen auf Mallorca. „Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin erwachsener geworden“, sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über seine Hochzeit. „Ich hatte am Wochenende einen Auftritt, bei dem ich am Klavier gesessen, auf meinen Ring geguckt und gedacht habe: „Das ist schon cool.““