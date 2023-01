Vor dem Neujahrsfest in China Foto: Andy Wong/AP/dpa up-down up-down Corona Neujahrsfest in China: Reisewelle verbreitet Virus rasanter Von dpa | 19.01.2023, 06:55 Uhr

Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie in China reisen zum Neujahrsfest am Sonntag erstmals wieder Hunderte Millionen Chinesen in ihre Heimat. Die Infektionswelle wird größer als bisher erwartet.