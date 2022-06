ARCHIV - Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk legt einen neuen Roman vor. Foto: Hans Punz/APA/dpa FOTO: Hans Punz Literatur Neuer Roman von Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk Von dpa | 01.06.2022, 14:53 Uhr

Das neue Buch von Olga Tokarczuk spielt in einer Vorkriegszeit, 1913 in einem Kurort in Niederschlesien. Von dort ist es nicht weit bis zu Thomas Manns „Zauberberg“.