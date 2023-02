Demonstration gegen neue Polizeiwache Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Gesellschaft Neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin Von dpa | 15.02.2023, 16:01 Uhr

Die Berliner Polizei will präsent sein, wo es Straßenkriminalität gibt. Auch am Kottbusser Tor in Kreuzberg, wo der Drogenhandel floriert. Dagegen gibt es Protest.