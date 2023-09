Polizei rüstet sich Neue Krawalle befürchtet: Jugendlicher nach Polizeieinsatz in Paris hirntot Von dpa | 07.09.2023, 19:14 Uhr Nach einem tödlichen Polizeieinsatz war es in Frankreich vor zwei Monaten zu Unruhen gekommen. Archivfoto: dpa/ZUMA Press Wire/Remon Haazen up-down up-down

Die schweren Unruhen in Frankreich sind erst zwei Monate her, nun drohen erneut Krawalle. Bei einem Polizeieinsatz in der Hauptstadt Paris mit einem 16-jährigen Jugendlichen kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall.