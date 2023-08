Wetter Neue Hitzewelle überrollt Spanien Von dpa | 07.08.2023, 15:55 Uhr Hitzewelle in Spanien Foto: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down

Extreme allerorten: Überschwemmungen in der Mitte Europas und gnadenlose Hitze im Süden: In Spanien könnten die Temperaturen in den nächsten Tagen auf bis auf 44 Grad klettern.