Serie
Neue „Game of Thrones"-Vorgeschichte wird verfilmt
Von dpa | 13.04.2023, 08:20 Uhr

Mit „House of the Dragon“ gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von „Game of Thrones“. Nun ist eine weitere in Planung.