Moderator Rudi Cerne versucht Verbrechern auf die Spur zu kommen. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Neue Fälle in ZDF-Sendung Cold Case bei „Aktenzeichen XY“: Studentin auf Heimweg ermordet und | 17.01.2023, 17:15 Uhr | Update vor 56 Min. Von Laurenz Blume Daniel Benedict | 17.01.2023, 17:15 Uhr | Update vor 56 Min.

Ein geflohener mutmaßlicher Mörder, ein totes Baby und der Mord an einer jungen Studentin im Jahr 1997 sind Thema in der neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY“. Die Fälle der ZDF-Sendung am 18. Januar 2023 im Überblick.