Wiekhaus in Neubrandenburg FOTO: Bernd Wüstneck Mecklenburgische Seenplatte Neubrandenburg feiert 775-jähriges Stadtjubiläum Von dpa | 20.04.2022, 17:43 Uhr

Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg will 2023 mit einem Jubiläums-Festjahr wieder mehr Lebensfreude nach der Corona-Zeit in die Stadt zurückholen. „Wir haben zwei ganz schwere Jahre hinter uns, deshalb soll das 775-jährige Bestehen ein Jahr lang gefeiert werden“, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Mittwoch.