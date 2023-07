Zecken breiten sich in Deutschland immer weiter aus. Jetzt wurde ein neuartiges Virus, das sie übertragen, erstmals auch hierzulande nachgewiesen. Symbolfoto: dpa/ZUMA Press Wire/Robin Loznak up-down up-down Ausbreitung in Europa Neu entdecktes Zecken-Virus erstmals in Norddeutschland nachgewiesen Von dpa | 29.07.2023, 11:52 Uhr

Zecken breiten sich in Deutschland immer weiter aus. Das Gefährliche: Sie übertragen teils potenziell tödliche Krankheiten. Ein neuartiges Virus ist inzwischen auch in Europa auf dem Vormarsch. Jetzt wurde es in Niedersachsen entdeckt.