«Harry & Meghan» Foto: Jacob King/PA/AP/dpa up-down up-down Streaming Netflix: Fast 33 Millionen Haushalte sehen „Harry & Meghan“ Von dpa | 21.12.2022, 08:47 Uhr

In der Doku-Serie „Harry & Meghan“ geben der britische Prinz und seine Frau tiefe Einblicke in das Drama in der Royal Family. Das zieht viele Menschen vor den Bildschirm.