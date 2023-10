Die US-Schauspieler Neil Patrick Harris (50) und David Burtka (48, beide „How I Met Your Mother“) freuen sich über eine anhaltend gute Beziehung zu ihren gemeinsamen 13-jährigen Zwillingen. „Uns wird immer wieder gesagt, dass sie uns irgendwann hassen werden“, erklärte Harris dem Branchenportal „Entertainment Tonight“ mit Blick auf Harpers und Gideons Eintritt ins Teenageralter. „Das ist bislang nicht passiert. Also weißt du, so weit, so gut!“



Sein Ehemann Burtka schwärmte stolz: „Sie sind gute Kinder. Wir haben einen guten Job gemacht.“ Er betonte den Stellenwert von gemeinsamer Zeit für eine vertraute Beziehung in der Familie – „je mehr Zugang zu dir, desto mehr können sie sich öffnen“, sagte er. Auch in diesem Jahr wollten sich Harper und Gideon wieder zu Halloween gemeinsam mit ihren Vätern ausgefallen kostümieren, sagte Burtka. „Wir dachten, dass sie sich nach zehn Jahren nicht mehr dafür interessieren würden, aber sie sind begeistert!“