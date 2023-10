Wir erreichten Nazih Musharbash am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman, wo er 1946 geboren wurde und zurzeit mit seiner Familie Urlaub macht. Am Samstag stand ein Bad im Toten Meer auf dem Programm. „Wir haben die Bomben gehört“, sagt der Bad Iburger. Die Situation an diesem touristischen Ort sei surreal gewesen. „Ich war einfach nur erschlagen und konnte mit niemandem darüber reden.“ Der Krieg mache ihn „traurig und wütend“.

Die Weltöffentlichkeit hat weggeschaut

Musharbash ist seit 2018 Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft (DPG) und drückt in dieser Eigenschaft seine „tiefste Verurteilung“ aus über das, „was da auf beiden Seiten passiert“. Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft setze sich für eine friedliche, gerechte Lösung unter Einhaltung der geschlossenen Verträge ein, so Musharbash. Die gerechte Lösung könne nur darin bestehen, einen eigenen palästinensischen Staat zu schaffen – wie gerade auch vom UN-Generalsekretär Guterres gefordert.

Israelischer Angriff in Gaza-Stadt Foto: Fatima Shbair/AP/dpa

Der Angriff kam für ihn nicht überraschend

Der Angriff der Hamas kommt für den Bad Iburger nicht überraschend. „Das war nur eine Frage der Zeit.“ Musharbash verurteilt das Vorgehen der Hamas „auf das Schärfste“, sieht darin aber auch „eine Reaktion auf das, was vorher geschehen ist“.

Die expansive und einschüchternde Politik der israelischen Regierung in den besetzten Gebieten habe die Hamas stark gemacht. Und die Welt habe weggeschaut. „Die Palästinenser sind verärgert über das Stillschweigen der Weltöffentlichkeit“, so Musharbah. Er fordert vom Auswärtigen Amt in Berlin, von den USA und allen anderen westlichen Staaten, „endlich beide Augen zu öffnen“ und zur Kenntnis zu nehmen, was in den von Israel besetzten Gebieten wirklich geschehe. „Die Palästinenser haben keine Perspektive, keine Hoffnung.“

Nur einen großen Wunsch

Musharbash ging in Bethlehem und in der palästinensischen Staat Beit Jala zur Schule, ehe er nach Deutschland kam und in Bad Iburg sesshaft wurde. Die geplanten Besuche in Bethlehem und Jerusalem hat er abgesagt, weil die Lage zu unsicher ist. Das Telefonat beendet er mit den Worten: „Ich habe nur einen großen Wunsch: Frieden.“