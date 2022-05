Nazi-Hochzeit in Mexiko: Die Braut im weißen Kleid, der Bräutigam in SS-Uniform. FOTO: dpa/Fototeca Milenio Jorge Carballo Nazi-Hochzeit in Mexiko Paar lässt sich am Hochzeitstag von Hitler in SS-Uniform trauen Von dpa | 05.05.2022, 07:56 Uhr

Am Hochzeitstag von Adolf Hitler und Eva Braun hat sich ein Paar in Mexiko in SS-Uniform trauen lassen. Der Bräutigam gehört einem Club von Hitler-Sympathisanten an.